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Крымскую платформу запустят в следующем году на саммите в Киеве

Новина українською → Киев, Четверг 24 декабря 2020 20:11
Крымскую платформу запустят в следующем году на саммите в Киеве Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Крымская платформа будет запущена на саммите, который состоится в 2021 году в Киеве. На этом саммите соберутся лидеры государств, а также представители различных международных организаций.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как пояснил министр, Крымская платформа будет объединением государств, международных организаций, а также негосударственных игроков. Они, по его словам, должны объединить свои усилия вокруг цели: деоккупация Крыма.

"В Крымской платформе будет несколько уровней: межправительственный, межпарламентский и экспертный уровень. По всем этим направлениям будет развернута работа, которая будет приближать деоккупацию Крыма и его возвращение в Украину", - добавил он.

Кулеба отметил, что в рамках Крымской платформы будут пытаться ограничить возможности для "российского произвола в Крыму".

"Мы будем укреплять санкции, мы будем создавать такие условия в мировой политике, которые будут вытеснять Россию из Крыма", - подчеркнул министр.

Напомним, первый саммит Крымской платформы, согласно планам МИД, должен состояться в мае 2021 года. Точной даты крымского саммита пока нет.

Добавим, недавно Украина пригласила депутатов Европейского парламента принять участие в Крымской платформе.

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