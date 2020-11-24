ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кризис с КСУ: рабочая группа не будет сообщать СМИ о предварительных договоренностях

Новина українською → Украина, Вторник 24 ноября 2020 13:58
Кризис с КСУ: рабочая группа не будет сообщать СМИ о предварительных договоренностях Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Рабочая группа Верховной рады по вопросам урегулирования кризиса с Конституционным судом Украины не будет сообщать СМИ о предварительных договоренностях. Парламентарии безотлагательно приступили к рассмотрению трех блоков вопросов.

Об этом сообщила заместитель главы рабочей группы, нардеп Ольга Совгиря, передает информационное управление аппарата ВР.

"Рабочая группа приняла решение безотлагательно приступить к рассмотрению трех блоков вопросов: восстановление статьи, касающейся ответственности за представление заведомо недостоверных деклараций, восстановление электронного декларирования с учетом тех позиций, которые высказаны в мотивировочной части решения Конституционного суда, и совершенствование законопроекта о Конституционном суде Украины", - говорится в сообщении.

Она отметила, что предварительные договоренности по указанным вопросам на широкую общественность выносить не будут.

"Как только будут достигнуты конкретные договоренности и юридические, и политические, соответственно, мы выйдем с более конкретной информацией", - подытожила депутат.

Напомним, в Раде создали рабочую группу, которая должна разработать законопроекты по вопросам электронного декларирования и деятельности Конституционного суда Украины. Группа должна наработать проекты до 1 декабря.

Подробнее о том, как власти намерены выходить из конституционного кризиса, читайте в материале РБК-Украина "Слово за Радой: как власти намерены выходить из конституционного кризиса".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Конституционный суд Украины СМИ Верховная Рада
NEWS
Эксперт рассказал, когда в Украине будет пик коронавируса
Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна Эксперт рассказал, когда в Украине будет пик коронавируса
DAILY
Большие надежды: когда в мире закончится эпидемия коронавируса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Большие надежды: когда в мире закончится эпидемия коронавируса