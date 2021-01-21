ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кравчук предложил выработать единый документ для работы ТКГ

Новина українською → Киев, Четверг 21 января 2021 19:52
Кравчук предложил выработать единый документ для работы ТКГ Фото: Леонид Кравчук (facebook.com)
Автор: Роман Тверденко

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил выработать единый документ для ТКГ. Он должен стать отправной точкой для дальнейшей работы группы.

Об этом сообщает страница украинской делегации в ТКГ в Telegram.

Кравчук предложил представителю ОБСЕ и главе политической подгруппы ТКГ Пьеру Морелю создать единый документ, в который внести лучшие предложения от политических советников делегаций. Этот документ, который должен стать "указателем для дальнейшей работы ТКГ", утвердят лидеры стран Нормандской четверки.

Кроме этого, Кравчук подчеркнул, что уполномоченными для переговоров в ТКГ являются только участники делегаций стран-участниц конфликта, которые назначены президентами Украины и России. Остальные могут участвовать в статусе консультантов и экспертов по отдельным вопросам.

Ранее сообщалось, что в четверг, 21 января, в заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе принял участие заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Ранее он не принимал участие в ТКГ.

Напомним, на этой неделе сообщалось, что на переговорах по Донбассу появились новые люди. Сегодня стало известно, кем являются эти люди.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что российская сторона пытается заблокировать переговорный процесс и сделать представителей "ЛДНР" полноценными участниками.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Контактная группа
NEWS
Пожар в доме престарелых Харькова: что известно
Анна Березинаредактор ленты новостей Пожар в доме престарелых Харькова: что известно
DAILY
Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и с обменом пленными
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Сложная история. Что происходит в переговорах по Донбассу и с обменом пленными