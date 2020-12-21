ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента

Новина українською → Киев, Понедельник 21 декабря 2020 21:33
Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента Фото: Юлия Ковалив (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Юлия Ковалив покинула должность заместителя главы Офиса президента. Она занимала должность с сентября 2019 года.

Об этом Ковалив написала в Facebook.

О причинах своего решения Ковалив не сообщила, заявив, что это был "невероятный опыт и большая ответственность в сложное для страны время".

"Сегодня я иду, покидаю пост заместителя руководителя Офиса президента", - написала она.

Позже в ОП подтвердили, что Ковалив покинула занимаемую должность, отметив, что она уволилась по собственному желанию.

"Владимир Зеленский ценит высокий профессионализм и нацеленность Юлии Ковалив на результат, поэтому она остается в команде главы государства для новых профессиональных свершений", - сообщили в Офисе президента.

Напомним, сегодня еще один заместитель главы Офиса президента Олег Татаров временно приостановил полномочия на время следствия. Ранее Национальное антикоррупционное бюро объявило ему подозрение в возможной причастности к коррупции.

Также сообщалось, что сегодня Кабинет министров назначил Юрия Витренко на должность первого заместителя и исполняющего обязанности министра энергетики. Ольгу Буславец с занимаемой должности уволили.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика увольнение Юлия Ковалив Офис президента
NEWS
Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента
Игорь Литвиненкоредактор ленты новостей Ковалив покинула должность замглавы Офиса президента
DAILY
Запутанные отношения. Что происходит между Зеленским и Коломойским
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Запутанные отношения. Что происходит между Зеленским и Коломойским