Коронавирус, Донбасс и аудит государства: о чем говорил Зеленский в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде с традиционным посланием к парламенту. В ходе выступления глава государства упомянул о борьбе с коронавирусом, ситуации на Донбассе и в Крыму, подробнее - в материале РБК-Украина.

COVID-19 и карантин

Зеленский отметил важность носить маски и заявил о низком уровне смертности от коронавируса в Украине - 1,9%.

Он также отметил, что свои коррективы в ситуацию в стране вносят выборы и обратился к организаторам массовых мероприятий: "возможно количество голосов будет больше, но количество больных будет на вашей совести".

Вспомнил Зеленский и о вакцине, которую, по словам президента, Украина должна получить как только она появится.

Донбасс и Крым

Зеленский отметил, что сейчас на Донбассе продолжается режим тишины, а украинские дипломаты работают над подготовкой следующего нормандского саммита в Берлине.

Кроме того, Украина сейчас ищет новые действенные инструменты для возвращения территорий. В частности, для этого создается Крымская платформа.

По словам Зеленского, после достижения мира на Донбассе начнется процесс безопасной реинтеграции региона, будет подготовлен пакет законов о "переходном периоде".

"Страшное слово "амнистия" не обо всех и не об избежании ответственности... Нам нужна стратегия развития Донецкой и Луганской областей, работа над ней уже началась", - добавил он.

Кроме того, президент заявил, что в Украине начинают строить две военно-морские базы для защиты Черноморского региона.

Цифровое государство

Президент заявил, что Украина стала первой в мире страной, которая имеет цифровой паспорт и озвучил перечень услуг-онлайн, доступных в "Дії". Зеленский также заявил, что в 2021 году Украина должна войти в режим Paperless.

"На следующих президентских выборах граждане должны иметь возможность голосовать в интернете", - заявил Зеленский.

Аудит государства

"Все кризисы проходят, пройдет и этот. Мы выйдем из него (из коронакризиса, - ред.) сильнее... Правительство провело полноценный аудит государства и в течение двух недель представит его результаты. Наконец. Уже сегодня ясно, что надо уменьшить государственную долю в экономике, развивать государственно-частное партнерство", - заявил Зеленский, отметив, что вместе с результатами аудита ожидает и презентацию векторов развития экономики страны до 2030 года.

Большая стройка

Зеленский заявил, что программа "Большая стройка" будет продолжаться.

"Большая стройка" станет еще более масштабной, кроме дорог, садиков и школ мы начнем реставрацию украинских замков...Также в каждом регионе должна быть большая современная спортивная арена", - заявил он.

Глава государства также подчеркнул важность доступа к Интернету по всей стране.