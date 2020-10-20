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Зеленский заявил о низком уровне смертности от коронавируса в Украине

Новина українською → Киев, Вторник 20 октября 2020 10:46
Зеленский заявил о низком уровне смертности от коронавируса в Украине Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский выступает с посланием к парламенту. Он заявил о низком уровне смертности от коронавируса в Украине по сравнению со странами ЕС.

Об этом он заявил в своем послании.

Зеленский также отметил, что падение ВВП в Украине меньше, по сравнению со многими европейскими странами.

"Как и процент смертности от COVID-19. Германия - 4%, Франция - 9%, Великобритания - 11%, Украина - 1,9%", - сообщил президент.

Он заявил о саботаже правил карантина со стороны местной власти перед местными выборами. Речь идет о проведении концертов и массовых мероприятиях.

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