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Конституционный суд заблокировал назначение победителей местных выборов, - НАПК

Автор: Анастасия Рокитна

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявили о блокировании назначения победителей местных выборов. Конституционный суд Украины лишил ведомство доступа к государственным реестрам, необходимых для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти.

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Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

В агентстве заявили, что без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

"КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов. Поскольку назначение кандидатов избранных на должности, в частности глав областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок", - говорится в сообщении.

В комментарии РБК-Украина в КСУ объяснили, что приняли такое решение, чтобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти.

Вчера стало известно, что КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

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Новости Украины Конституционный суд УкраиныНАПК