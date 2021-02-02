Конституционные полномочия президента могут расширить. Когда Рада рассмотрит вопрос

В Украине могут расширить конституционные полномочия президента. Рассмотрение такого вопроса предусмотрено в плане законопроектных работ, который одобрила Верховная рада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

Соответствующий законопроект ВР планирует рассмотреть в ноябре этого года.

В плане законопроектных работ документ значится под номером 31 в разделе "Антикоррупционная политика".

Предлагаются изменения в Конституции по поводу назначения и увольнения с должностей директоров Национального антикоррупционного бюро и Госбюро расследований. Предусмотрено закрепление таких полномочий за президентом.

Напомним, сегодня спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков открыл пятую сессию парламента. Народные депутаты вернулись к работе.

Как писало РБК-Украина, количество принятых парламентом законов сократилось почти вдвое. Комитет избирателей Украины зафиксировал низкую производительность работы ВР в ходе последней сессии.