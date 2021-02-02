Рада вернулась к работе. Разумков открыл пятую сессию
Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков открыл пятую сессию парламента. Народные депутаты вернулись к работе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.
После объявления об открытии в сессионном зале зазвучал гимн Украины.
В зале зарегистрировались 219 нардепов.
В сессионном зале присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль и члены Кабинета министров, руководители центральных органов исполнительной власти, руководители судебной ветви, главы дипломатических представительств иностранных государств, представители СМИ и тому подобное.
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