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Рада вернулась к работе. Разумков открыл пятую сессию

Новина українською → Украина, Вторник 02 февраля 2021 10:13
Рада вернулась к работе. Разумков открыл пятую сессию Фото: Дмитрий Разумков (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков открыл пятую сессию парламента. Народные депутаты вернулись к работе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

После объявления об открытии в сессионном зале зазвучал гимн Украины.

В зале зарегистрировались 219 нардепов.

В сессионном зале присутствовали премьер-министр Денис Шмыгаль и члены Кабинета министров, руководители центральных органов исполнительной власти, руководители судебной ветви, главы дипломатических представительств иностранных государств, представители СМИ и тому подобное.

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