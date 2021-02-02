Конституційні повноваження президента можуть розширити. Коли Рада розгляне питання
В Україні можуть розширити конституційні повноваження президента. Розгляд такого питання передбачений у плані законопроектних робіт, який схвалила Верховна рада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Відповідний законопроект ВР планує розглянути в листопаді цього року.
У плані законопроектних робіт документ значиться під номером 31 у розділі "Антикорупційна політика".
Пропонуються зміни в Конституцію щодо призначення та звільнення з посад директорів Національного антикорупційного бюро та Держбюро розслідувань. Передбачене закріплення таких повноважень за президентом.
Нагадаємо, сьогодні спікер Верховної ради України Дмитро Разумков відкрив п'яту сесію парламенту. Народні депутати повернулися до роботи.
Як писало РБК-Україна, кількість прийнятих парламентом законів скоротилася майже вдвічі. Комітет виборців України зафіксував низьку продуктивність роботи ВР у ході останньої сесії.