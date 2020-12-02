Карантина выходного дня не будет. Украина будет жить в "оранжевой" зоне

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине карантина выходного дня не будет. На выходные и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства.

По его словам, Кабмин разрабатывает решения по усилению карантина.

"И на выходные и в будни будут действовать ограничения "оранжевой" зоны на территории целой страны. Пока Кабинетом министров нарабатывается наиболее сбалансированное решение относительно возможного распространения или усиления карантинных ограничений", - сказал Шмыгаль.

Кабинет министров сейчас разрабатывает сбалансированное решение относительно возможного усиления карантинных ограничений. Согласно закону, правительство сообщит о решении за 7 дней до их введения.

Также Денис Шмыгаль заявил, что карантин выходного дня дал положительный эффект. Число случаев коронавируса за предыдущую неделю уменьшилось на 6 тысяч по сравнению с прогнозами.