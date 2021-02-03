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Каналы закрыли на основании решения Рады и секретной информации из РФ, - Данилов

Автор: РБК-Украина

В Украине закрыли телеканалы "112", NewsOne и ZIK на основании обращения Верховной рады от 2018 года и секретной информации из Российской Федерации.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге, который транслировал телеканал "Прямой".

По его словам, основаниями стали обращение Рады от 2018 года, а также документы от Службы безопасности Украины, которые поступили в аппарат СНБО.

"Единственное, что могу сказать, - часть этих документов является секретной. Потому что речь идет об информации, которую мы получаем из государства, которое на сегодня осуществляет агрессивные планы по отношению к нашей стране", - отметил Данилов.

Он также добавил, что в отношении этих телеканалов речь не идет о свободе слова, а об информационном терроризме.

"Мы сюда российские нарративы не звали, мы российских оккупантов не ждали… Речь идет о пятой колоне, которая раскачивает наше государство", - сказал Данилов.

Отметим, в октябре 2018 года Верховная рада направила обращение СНБО о применении санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские власти также попросят YouTube заблокировать трансляцию этих каналов.

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