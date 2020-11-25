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Переходное правосудие может быть разным для Крыма и Донбасса, - Мамедов

Новина українською → Киев, Среда 25 ноября 2020 16:32
Переходное правосудие может быть разным для Крыма и Донбасса, - Мамедов Фото: Гюндуз Мамедов (wikipedia.org)
Автор: РБК-Украина

Правосудие переходного периода, которое готовит Украина, может быть разным для оккупированного Крыма и районов Донбасса. Такое правосудие будет применяться после деоккупации территорий.

Об этом в интервью zn.ua заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

По его словам, законодательство переходного правосудия может быть общим в части привлечения к ответственности за тяжкие преступления.

"Но в целом представляется, что право переходного периода - это не один законопроект, а ряд нормативных актов и комплекс механизмов, которые могут предусматривать особенности для Крыма и Донбасса, поскольку различия все же есть, но в рамках общих векторных направлений", - отметил Мамедов.

Он также добавил, что концепция переходного правосудия находится на рассмотрении в Офисе президента.

Напомним, переходное правосудие в Украине готовят для защиты пострадавших в ходе вооруженного конфликта, пленных, привлечения к ответственности военных преступников и так далее.

Подробнее о планах украинской власти в этом направлении читайте в материале РБК-Украина "Амнистия не для всех: каким будет переходное правосудие на Донбассе и в Крыму".

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