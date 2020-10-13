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Кабмин выделил Минздраву почти 3 млрд гривен из COVID-фонда: на что пойдут деньги

Новина українською → Украина, Вторник 13 октября 2020 18:01
Кабмин выделил Минздраву почти 3 млрд гривен из COVID-фонда: на что пойдут деньги Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров выделил Министерству здравоохранения почти 3 млрд гривен из COVID-фонда. Соответствующее решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.

Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В частности, 1 875 149,6 тысячи гривен направят на закупку средств индивидуальной защиты для учреждений здравоохранения, оказывающих стационарную медицинскую помощь.

На обеспечение готовности и реагирования лабораторных центров, входящих в сферу управления Минздрава, государственных учреждений "Центр общественного здоровья" и Украинский научно-исследовательский противочумный институт Мечникова Минздрава, пойдет 1 068 084,2 тысячи гривен.

Кроме того, 46 811,5 тысячи гривен выделили на закупку лекарственного средства ремдесивир.

Напомним, правительство увеличило доплаты военнослужащим и медикам, задействованным в борьбе с COVID-19. Доплаты вырастут вдвое.

Как писало РБК-Украина, ранее глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что отдельный коронавирусный фонд в Украине в следующем году не будут создавать. Его создание не предусмотрено в законопроекте о государственном бюджете Украины на 2021 год.

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