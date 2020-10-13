Кабмин увеличил доплаты военным и медикам, задействованным в борьбе с COVID-19

Кабинет министров увеличил доплаты военнослужащим и медикам, задействованным в борьбе с COVID-19. Доплаты вырастут вдвое.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

"Цифры "2701125,3" и "2249861" заменят "4680183,3" и "4228919", говорится в постановлении. Принято с доработкой в ​​трехдневный срок", - сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Напомним, Нацслужба здоровья по состоянию на сейчас перечислила заведениям более 1,3 млрд гривен на выплату повышенных зарплат медикам в сентябре и в октябре.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров инициирует увольнение в регионах в связи с задержкой с доплатами медикам.

Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что проблема с доплатами медикам за сентябрь не решена полностью. По его словам, доплаты не получили врачи в 160 больницах. Премьер просил министра здравоохранения Максима Степанова подготовить информацию, на основании которой Кабмин обратится к Офису президента с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности соответствующих глав ОГА.