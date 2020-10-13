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Кабмін виділив МОЗ майже 3 млрд гривень з COVID-фонду: на що підуть гроші

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 жовтня 2020 18:01
Кабмін виділив МОЗ майже 3 млрд гривень з COVID-фонду: на що підуть гроші Фото: Кабмін (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів виділив Міністерству охорони здоров'я майже 3 млрд гривень з COVID-фонду. Відповідне рішення уряд схвалив у ході сьогоднішнього засідання.

Про це написав народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Зокрема, 1 875 149,6 тисячі гривень спрямують на закупівлю засобів індивідуального захисту для закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну допомогу.

На забезпечення готовності та реагування лабораторних центрів, що належать до сфери управління МОЗ, державних установ "Центр громадського здоров'я" та Український науково-дослідний протичумний інститут Мечникова МОЗ, піде 1 068 084,2 тисячі гривень.

Крім того, 46 811,5 тисяч гривень виділили на закупівлю лікарського засобу ремдесивір.

Нагадаємо, уряд збільшив доплати військовослужбовцям і медикам, задіяним у боротьбі з COVID-19. Доплати зростуть удвічі.

Як писало РБК-Україна, раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що окремий коронавірусний фонд в Україні в наступному році не створюватимуть. Його створення не передбачене в законопроекті про державний бюджет України на 2021 рік.

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