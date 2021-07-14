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Кабмин внес изменения в "ковидные сертификаты": установлен срок действия документа

Автор: Анастасия Рокитна

Кабинет министр Украины внес изменения в "ковидные сертификаты". Срок действия этого документа составит 180 суток.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания правительства.

Вместе с тем, срок действия ПЦР-тестов составит 72 часа.

Кабмин внес изменения в "ковидные сертификаты", подтверждающие вакцинацию от коронавируса, отрицательный результат тестирования или выздоровления от указанной болезни.

Напомним, цифровые COVID-сертификаты уже частично заработали в Украине. Сертификат для зарубежных поездок начнет действовать после того, как его признают другие страны.

Ранее РБК-Украина писало, как получить международное свидетельство о вакцинации от COVID.

Кроме того, подробно расписывало, как получить цифровой сертификат.

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Кабинет Министров УкраинысертификатыCOVID-19