Кабмин внес изменения в "ковидные сертификаты": установлен срок действия документа

Кабинет министр Украины внес изменения в "ковидные сертификаты". Срок действия этого документа составит 180 суток.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию заседания правительства .

Кабмин внес изменения в "ковидные сертификаты", подтверждающие вакцинацию от коронавируса, отрицательный результат тестирования или выздоровления от указанной болезни.

Вместе с тем, срок действия ПЦР-тестов составит 72 часа.

Напомним, цифровые COVID-сертификаты уже частично заработали в Украине. Сертификат для зарубежных поездок начнет действовать после того, как его признают другие страны.

Ранее РБК-Украина писало, как получить международное свидетельство о вакцинации от COVID.

Кроме того, подробно расписывало, как получить цифровой сертификат.