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В Украине могут заменить еще четырех глав ОГА

Новина українською → Киев, Среда 02 декабря 2020 08:46
В Украине могут заменить еще четырех глав ОГА Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский может сменить еще четырех глав областных государственных администраций. За последнее время своих должностей уже лишились главы Ивано-Франковской, Одесской, Сумской, Николаевской, Хмельницкой и Харьковской областей.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Полетели головы: зачем у Зеленского начали "зачистку" глав областей".

По данным РБК-Украина, в "Слуге народа" хотят продвинуть на пост руководителя Запорожского областного совета нынешнего главу ОГА области Виталия Боговина.

Также покинуть пост может глава Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко - она находится на последних месяцах беременности.

Кроме этого в ближайшее время могут сменить глав Днепропетровской и Херсонской ОГА Анатолия Бондаренко и Юрия Гусева. Последнего могут назначить руководителем "Укроборонпрома".

Ранее РБК-Украина писало, что в Офисе президента объяснили причины массового увольнения глав ОГА. Такое решение не связывают с местными выборами.

Также сообщалось, что Зеленский пока не рассматривает отставку глав Херсонской и Полтавской облгосадминистраций.

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