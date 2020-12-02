В Украине могут заменить еще четырех глав ОГА

Президент Владимир Зеленский может сменить еще четырех глав областных государственных администраций. За последнее время своих должностей уже лишились главы Ивано-Франковской, Одесской, Сумской, Николаевской, Хмельницкой и Харьковской областей.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Полетели головы: зачем у Зеленского начали "зачистку" глав областей".

По данным РБК-Украина, в "Слуге народа" хотят продвинуть на пост руководителя Запорожского областного совета нынешнего главу ОГА области Виталия Боговина.

Также покинуть пост может глава Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко - она находится на последних месяцах беременности.

Кроме этого в ближайшее время могут сменить глав Днепропетровской и Херсонской ОГА Анатолия Бондаренко и Юрия Гусева. Последнего могут назначить руководителем "Укроборонпрома".

Ранее РБК-Украина писало, что в Офисе президента объяснили причины массового увольнения глав ОГА. Такое решение не связывают с местными выборами.

Также сообщалось, что Зеленский пока не рассматривает отставку глав Херсонской и Полтавской облгосадминистраций.