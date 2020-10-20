Кабмин представит результаты аудита государства в течение 2 недель

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабинет министров провел полноценный аудит государства. Его результаты должны быть представлены в течение 2 недель.

Об этом он заявил в ходе своего послания к Верховной раде.

"Все кризисы проходят, пройдет и этот. Мы выйдем из него более сильными. Мы пытались понять, что не так было сделано в управлении экономикой за многие годы и как это исправить. Правительство провело полноценный аудит государства и в течение двух недель представит его результат", - сказал Зеленский.

Напомним, в июне премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Министерству финансов провести аудит расходов средств из фонда по борьбе с коронавирусом. Общая сумма фонда составила 65 миллиардов гривен.

Как писало РБК-Украина, ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что из созданного для борьбы с коронавирусом фонда потратили почти половину: сейчас принято решений на 27 млрд гривен.

Отметим, ранее президент заявил, что жесткий карантин в Украине будет введен при заболеваемости коронавирусом в более 9,5 тысячи случаев за сутки, но тогда сильно пострадает экономика.