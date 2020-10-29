Кабмин обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ к реестру е-деклараций

Кабинет министров Украины обязал Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции безотлагательно восстановить доступ гражданам к реестру электронных деклараций чиновников. Такое решение было принято на внеочередном заседании правительства.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

"Только что на внеочередном заседании правительства, во исполнение решения СНБО приняли Распоряжение, которым обязали НАПК безотлагательно восстановить доступ гражданам в реестр деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки", - сообщил он.

Обновлено: как рассказали в Офисе президента, правительство поручило НАПК обеспечить круглосуточный доступ на своем официальном веб-сайте к публичной части Единого государственного реестра деклараций, а также обеспечить проведение специальных проверок в рамках закона "О предотвращении коррупции".

"Государственные органы, органы местного самоуправления должны обеспечить доступ НАПК у информационно-телекоммуникационным и справочным системам, реестрам, банкам данных, в частности, содержащих информацию с ограниченным доступом, держателями которых они являются. Также они должны предоставлять информацию, среди прочего с ограниченным доступом, по письменным запросам НАПК", - добавили в ОП.

Напомним, Конституционный суд Украины отменил право НАПК проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов. В связи с этим решением закрыли доступ в Единый реестр электронных деклараций.

Кроме того, представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что решения Конституционного суда против антикоррупционной инфраструктуры могут нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.