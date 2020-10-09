Кабмин хочет отказаться от госрегулирования тарифов на коммуналку. Это условие МВФ

Кабинет министров Украины предлагает отказаться от государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги. Такие полномочия передадут местным органам власти.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, полномочия по формированию тарифов на тепло, горячую воду, водоснабжение и водоотведение полностью передадут на места. На сегодня они формируются Национальной комиссией (НКРЭКУ).

"Этот законопроект принимается на выполнение очередного структурного маяка, утвержденного меморандумом з МВФ. То есть правительство выполнило все свои обязательства по программе сотрудничества с МВФ, у которых были дедлайны в этом году", - отметил он.

Отметим, законопроект еще должна проголосовать Верховная рада.

Согласно проекту, НКРЭКУ в течение двух месяцев после вступления этого закона в силу должна передать лицензионные дела субъектов хозяйствования в сферах тепло-, водоснабжения и водоотведения областным государственным администрациям и КГГА.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина выполнила одно из требований МВФ, лишив территориальные органы Налоговой службы статуса юридических лиц.

Ранее также правительство предложило главе Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой начать работу миссии фонда в Украине в онлайн-режиме. Заминка с направлением миссии, в свою очередь, затягивает перечисление очередного транша.