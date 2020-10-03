Украина выполнила одно из требований МВФ

Территориальные органы Налоговой лишились статуса юридических лиц

Государственная налоговая служба Украины создала территориальные органы, как ее обособленные подразделения. Соответствующий приказ подписан главой ГНС Алексеем Любченко и согласован с министром финансов Сергеем Марченко.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"Обеспечение функционирования ГНС в формате единого юридического лица является одной из приоритетных задач, определенных для ДПС рядом решений правительства и структурным маяком Меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ", - отметил Любченко.

В дальнейшем Государственная налоговая служба будет функционировать как единое юридическое лицо, состоящее из центрального аппарата и территориальных органов, образованных как ее обособленные подразделения (без статуса юридических лиц).

Напомним, 30 сентября Кабинет министров Украины принял решение о реорганизации территориальных органов Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы юридических лиц. Они станут обособленными подразделениями этих ведомств. Реорганизация является одним из структурных маяков МВФ.

Отметим, министр финансов Сергей Марченко заявил, что без кредитов МВФ Украина не сможет профинансировать расходы государственного бюджета в 2021 году.