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Израиль исключает тайные поставки COVID-вакцины для украинских политиков

Автор: РБК-Украина

Израиль отрицает возможность тайных поставок вакцины от COVID для украинских политиков. Накануне в Украине разгорелся скандал, связанный с якобы "подпольной вакцинацией" отдельных людей.

Об этом заявил спикер израильского министра здравоохранения Йоэля Эдельштейна, передает BBC News.

В частности, представитель министра исключил возможность того, что вакцину в Украину могли ввозить из Израиля.

"Вакцины требуют глубокой заморозки. Невозможно, чтобы кто-то их незаметно транспортировал", - отметили в министерстве.

Кроме того, в израильском Минздраве добавили, что пока не намерены начинать расследование из-за сообщений в украинской прессе.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил СБУ и другим правоохранительным органам проверить информацию о контрабандном ввозе вакцины от коронавируса. Также с просьбой о проверке обращался премьер Денис Шмыгаль.

На сегодня Украина официально законтрактовала только 1,9 млн доз вакцины китайского производителя Sinovac. Поставки ожидаются в течение зимы.

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