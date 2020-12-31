Испания и Британия договорились о будущем Гибралтара после Brexit

Испания и Великобритания достигли предварительного соглашения о будущем Гибралтара после Brexit. На Гибралтар будет распространяться часть договоров Европейского союза.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

"Мы начинаем новый этап. Мы достигли предварительного соглашения с Соединенным Королевством по Гибралтару, которое позволит нам устранить препятствия и продвинуться к всеобщему процветанию", - отметил Санчес.

Как пишет Reuters, стороны договорились, что на Гибралтар будет распространяться часть договоров ЕС, в том числе Шенгенская зона. Сделка носит временный характер, и обе стороны согласились на шесть месяцев переходного периода для окончательного урегулирования вопроса.

Отметим, Гибралтар не упоминается в торговой сделке Евросоюза и Британии. Если бы Лондон и Мадрид сегодня не достигли соглашения, с 23:00 по Гринвичу на границе Испании и Гибралтара установили бы таможенный контроль для десятков тысяч испанцев, которые ежедневно пересекают границу.

Напомним, сегодня на временной основе вступило в силу соглашение ЕС и Британии об отношениях после Brexit.

Европарламент окончательно рассмотрит соглашение по Brexit в марте.