ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Испания и Британия договорились о будущем Гибралтара после Brexit

Новина українською → Гибралтар, Четверг 31 декабря 2020 17:18
Испания и Британия договорились о будущем Гибралтара после Brexit Фото: премьер Испании Педро Санчес (facebook com pedro sanchezperezcastejon)
Автор: РБК-Украина

Испания и Великобритания достигли предварительного соглашения о будущем Гибралтара после Brexit. На Гибралтар будет распространяться часть договоров Европейского союза.

Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

"Мы начинаем новый этап. Мы достигли предварительного соглашения с Соединенным Королевством по Гибралтару, которое позволит нам устранить препятствия и продвинуться к всеобщему процветанию", - отметил Санчес.

Как пишет Reuters, стороны договорились, что на Гибралтар будет распространяться часть договоров ЕС, в том числе Шенгенская зона. Сделка носит временный характер, и обе стороны согласились на шесть месяцев переходного периода для окончательного урегулирования вопроса.

Отметим, Гибралтар не упоминается в торговой сделке Евросоюза и Британии. Если бы Лондон и Мадрид сегодня не достигли соглашения, с 23:00 по Гринвичу на границе Испании и Гибралтара установили бы таможенный контроль для десятков тысяч испанцев, которые ежедневно пересекают границу.

Напомним, сегодня на временной основе вступило в силу соглашение ЕС и Британии об отношениях после Brexit.

Европарламент окончательно рассмотрит соглашение по Brexit в марте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Великобритания Испания Brexit
NEWS
Новый год на карантине: что и как работает
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Новый год на карантине: что и как работает
DAILY
Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире