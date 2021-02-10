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В Иране опровергли версию умышленной атаки на украинский самолет МАУ

Автор: Анастасия Рокитна

В Иране поставили под сомнение достоверность аудиозаписи, на которой якобы глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф говорит о причинах крушения украинского самолета под Тегераном. Там была версия о умышленной атаке на украинский самолет.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Ирана.

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