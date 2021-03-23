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Иностранцев обязали сдавать отпечатки пальцев для получения украинской визы

Автор: Юлия Струк

Украина обязала иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №3630.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Этот законопроект разработало Министерство иностранных дел.

Таким образом для иностранцев и лиц без гражданства сделали обязательной подачу биометрических данных во время оформления виз. Отказ же подать свои биометрические данные становится основанием для отказа в предоставлении визы.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев после вступления в силу.

Напомним, в начале марта Верховная рада одобрила этот законопроект за основу и в целом.

А в сентябре 2020 года комитет ВР по правам человека рекомендовал Раде принять этот закон.

Так, Кабинет министров одобрил данный проект закона на своем заседании в начале июня прошлого года.

Стоит отметить, что ранее в 2019 году комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал ВР принять законопроект №9402 и разрешить въезд иностранцев в Украину только по биометрическим паспортам.

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