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Иностранцев обязали подавать биометрические данные при оформлении виз

Новина українською → Украина, Четверг 04 марта 2021 15:22
Иностранцев обязали подавать биометрические данные при оформлении виз Фото: пограничник (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада обязала иностранных граждан подавать биометрические данные при оформлении виз. Народные депутаты одобрили за основу и в целом законопроект №3630.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

Этот законопроект разработало Министерство иностранных дел.

Таким образом для иностранцев и лиц без гражданства сделали обязательной подачу биометрических данных во время оформления виз. Отказ же подать свои биометрические данные становится основанием для отказа в предоставлении визы.

Указано, что реализация закона не потребует дополнительных расходов из госбюджета.

Напомним, в сентябре 2020 года комитет ВР по правам человека рекомендовал Раде принять этот закон.

Так, Кабинет министров одобрил данный проект закона на своем заседании в начале июня прошлого года.

Как писало РБК-Украина, ранее в 2019 году комитет по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал ВР принять законопроект №9402 и разрешить въезд иностранцев в Украину только по биометрическим паспортам.

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