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Импичмент Трампа: резолюция поступит в Сенат 25 января

Автор: РБК-Украина

Резолюция об импичменте предыдущего президента США Дональда Трампа поступит в Сенат в следующий понедельник, 25 января. Документ готовит Палата представителей.

Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер, передает Reuters.

Отметим, в резолюции Трампа обвиняют в подстрекательстве к восстанию в последние дни своего президентства.

"Палата в понедельник представит Сенату статью об импичменте. Сенат проведет судебное разбирательство по делу об импичменте Дональда Трампа. Это будет полное испытание. Это будет справедливое судебное разбирательство", - заявил Шумер.

Напомним, ранее Трамп нанял юриста из Южной Каролины Бутча Бауэрса, который будет представлять его интересы в Сенате по делу об импичменте. О нем известно, что он работал в Министерстве юстиции США при бывшем президенте-республиканце Джордже Буше.

А сегодня стало известно, что в Конгресс США внесли представление об импичменте нового президента Джо Байдена. Республиканка Марджори Грин обвинила его в злоупотреблении властью, когда он занимал пост вице-президента США.

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Новости Украины Дональд ТрампимпичментСенат США