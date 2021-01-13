Импичмент Трампа: в Палате представителей начались дебаты

Палата представителей Конгресса США начала дебаты по вопросу импичмента президента Дональда Трампа. Ожидается, что обсуждение продлится около часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию дебатов на телеканале CNN.

Конгрессмены рассмотрят резолюцию об импичменте Трампа. В этом документе действующего президента обвиняют в "подстрекательстве к восстанию" за роль в беспорядках в США и штурме Капитолия, в ходе которых погибли пять человек.

Отметим, Трамп является единственным президентом США, в отношении которого дважды за один срок начинался процесс импичмента. Но даже если Палата представителей сегодня поддержит резолюцию, он вероятнее всего сможет сохранить полномочия до завершения срока, поскольку еще потребуется время для решения Сената.

Напомним, ранее вице-президент США Майк Пенс отказал конгрессменам от Демократической партии в применении 25-поправки к конституции в отношении Трампа. Данная поправка позволяет отстранить от власти действующего президента.

В то же время сторонники Трампа уже призывают к насилию и срыву инаугурации избранного президента Джо Байдена, которая запланирована на 20 января.