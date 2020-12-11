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Имеют важные ориентиры: Зеленский о выводах Венецианской комиссии по КСУ

Автор: Роман Тверденко

Президент Владимир Зеленский оценил выводы Веницианской комиссии по решениям Конституционного суда и ситуации с судом. Он считает, что документы комиссии помогут в реформировании суда и изменениях в антикоррупционное законодательство.

Об этом сообщает Офис президента.

В пятницу Зеленский поучаствовал в онлайн-конференции Венецианской комиссии, в ходе которой поблагодарил ее за быстрые выводы по ситуации.

"Два документы, которые комиссия сегодня формально одобрила, дают важные ориентиры для решения ключевых для меня задач: каким образом избежать причинения Конституционным Судом необратимого вреда антикоррупционной реформе и как реформировать сам Конституционный Суд системно, чтобы нынешняя ситуация больше не повторилась", - сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что юристы Офиса президента и Верховной рады уже изучают выводы комиссии и возможности их имплементации. К процессу должна присоединиться комиссия по вопросам правовой политики при президенте, которая должна учесть выводы при подготовке следующих шагов по реформированию судебной системы.

Напомним, в среду и четверг Венецианская комиссия опубликовала два документа, в которых были расписаны выводы и рекомендации для украинских властей по ситуации с антикоррупционным законодательством и решениями Конституционного суда по ним, а также касательно реформы КСУ.

Еще в среду Владимир Зеленский попросил Верховную раду пока что не рассматривать его инициативу относительно перезапуска Конституционного суда. Глава государства просил дождаться выводов Венецианской комиссии.

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