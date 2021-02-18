В Грузии представили кандидата на пост премьера

Гарибашвили действующий министр обороны. После победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах 2012 года он был главой МВД, а с ноября 2013 года по декабрь 2015-го возглавлял правительство.

"Мы намерены оперативно решить проблемы наших граждан. Я скажу очень коротко: мы очень скоро восстановим порядок и то равновесие, которое необходимо для нашей страны, чтобы она продолжила нормальное функционирование, в рамках Конституции", - заявил Гарибашвили

РБК-Украина сегодня писало, что предыдущий глава правительства Грузий подал в отставку. Причиной он назвал разногласия в команде относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия.

Тбилисский городской суд накануне изменил меру пресечения в отношении Ники Мелия с залога на арест. Ранее лидер ЕНД отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения, а парламент, удовлетворив обращение прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность.

Ника Мелия обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года.