Премьер Грузии идет в отставку

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил об отставке. Причиной он назвал разногласия в команде.

Об этом он заявил на специальном брифинге, передает "Эхо Кавказа" .

"Я принял решение уйти с занимаемой должности. Конечно, я верю и хочу верить, что этот шаг поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве нашей страны, потому что я убежден, что поляризация и конфронтация между нами являются самым большим риском для будущего нашей страны", - заявил он на брифинге.

Гахария является главой правительства страны с 9 сентября 2019 года.

Ранее сообщалось, что в декабре 2020 года парламент Грузии утвердил состав нового правительства страны. Его возглавил Георгий Гахария. Почти все министры предыдущего Кабинета министров вернулись на свои должности.

Также в Грузии официально признали полномочия парламента по итогам выборов.

Напомним, в Грузии проходили акции протеста из-за карантина. Люди требовали восстановить рост экономики.