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В Грузии представили кандидата на пост премьера

Новина українською → Тбилиси, Четверг 18 февраля 2021 15:59
В Грузии представили кандидата на пост премьера Фото: Ираклий Гарибашвили (facebook com GaribashviliOfficial)
Автор: Анастасия Рокитна

Правящая партия "Грузинская мечта" представила кандидата на пост премьера. Им стал Ираклий Гарибашвили.

Об этом заявил глава партии Ираклий Кобахидзе, сообщает "Эхо Кавказа".

Гарибашвили действующий министр обороны. После победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах 2012 года он был главой МВД, а с ноября 2013 года по декабрь 2015-го возглавлял правительство.

"Мы намерены оперативно решить проблемы наших граждан. Я скажу очень коротко: мы очень скоро восстановим порядок и то равновесие, которое необходимо для нашей страны, чтобы она продолжила нормальное функционирование, в рамках Конституции", - заявил Гарибашвили

РБК-Украина сегодня писало, что предыдущий глава правительства Грузий подал в отставку. Причиной он назвал разногласия в команде относительно исполнения решения суда в отношении лидера оппозиции Ники Мелия.

Тбилисский городской суд накануне изменил меру пресечения в отношении Ники Мелия с залога на арест. Ранее лидер ЕНД отказался выплатить залог, избранный ему судом в качестве меры пресечения, а парламент, удовлетворив обращение прокуратуры, снял с него депутатскую неприкосновенность.

Ника Мелия обвиняется в организации и руководстве групповым насилием, а также участии в нем - по делу о беспорядках 20 июня 2019 года.

Напомним, в декабре 2020 года парламент Грузии утвердил состав нового правительства страны.

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