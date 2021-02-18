У Грузії представили кандидата на посаду прем'єра

Гарібашвілі чинний міністр оборони. Після перемоги "Грузинської мрії" на парламентських виборах 2012 року він був головою МВС, а з листопада 2013 року по грудень 2015-го очолював уряд.

"Ми маємо намір оперативно вирішити проблеми наших громадян. Я скажу дуже коротко: ми дуже скоро відновимо порядок і ту рівновагу, які необхідні для нашої країни, щоб вона продовжила нормальне функціонування, в рамках Конституції", - заявив Гарібашвілі

РБК-Україна сьогодні писало, що попередній голова уряду Грузій подав у відставку. Причиною він назвав розбіжності в команді щодо виконання рішення суду щодо лідера опозиції Ніки Мелія.

Тбіліський міський суд напередодні змінив запобіжний захід щодо Ніки Мелія з застави на арешт. Раніше лідер ЕНД відмовився виплатити заставу, обрану йому судом в якості запобіжного заходу, а парламент, задовольнивши звернення прокуратури, зняв з нього депутатську недоторканність.

Ніка Мелія звинувачується в організації і керівництві груповим насильством, а також участь у ньому - по справі про заворушення 20 червня 2019 року.