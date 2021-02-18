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У Грузії представили кандидата на посаду прем'єра

Новость на русском → Тбілісі, Четвер 18 лютого 2021 15:59
У Грузії представили кандидата на посаду прем'єра Фото: Іраклій Гарібашвілі (facebook com GaribashviliOfficial)
Автор: Анастасія Рокитна

Правляча партія "Грузинська мрія" представила кандидата на пост прем'єра. Ним став Іраклій Гарібашвілі.

Про це заявив голова партії Іраклій Кобахідзе, повідомляє "Ехо Кавказу".

Гарібашвілі чинний міністр оборони. Після перемоги "Грузинської мрії" на парламентських виборах 2012 року він був головою МВС, а з листопада 2013 року по грудень 2015-го очолював уряд.

"Ми маємо намір оперативно вирішити проблеми наших громадян. Я скажу дуже коротко: ми дуже скоро відновимо порядок і ту рівновагу, які необхідні для нашої країни, щоб вона продовжила нормальне функціонування, в рамках Конституції", - заявив Гарібашвілі

РБК-Україна сьогодні писало, що попередній голова уряду Грузій подав у відставку. Причиною він назвав розбіжності в команді щодо виконання рішення суду щодо лідера опозиції Ніки Мелія.

Тбіліський міський суд напередодні змінив запобіжний захід щодо Ніки Мелія з застави на арешт. Раніше лідер ЕНД відмовився виплатити заставу, обрану йому судом в якості запобіжного заходу, а парламент, задовольнивши звернення прокуратури, зняв з нього депутатську недоторканність.

Ніка Мелія звинувачується в організації і керівництві груповим насильством, а також участь у ньому - по справі про заворушення 20 червня 2019 року.

Нагадаємо, в грудні 2020 року парламент Грузії затвердив склад нового уряду країни.

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