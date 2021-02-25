Готовится разговор Зеленского и Байдена, - Офис президента

По его словам, продолжается работа по линии не только государственного департамента, но и Белого дома. Он отметил, что готовится и телефонный разговор между лидерами Украины и США.

"Безусловно, такой разговор состоится. Я бы не драматизировал - не отсчитывал бы дни, минуты и часы", - сообщил он.

Жовква отметил, что речь идет о политической поддержке, более широком привлечении США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе и деоккупации Крыма, экономическом сотрудничестве.

По его словам, уже налажен контакт с администрацией нового президента США.