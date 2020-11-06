Украина выполнила 4 из 10 структурных маяков МВФ, - Марченко

Украина выполнила уже 4 из 10 структурных маяков меморандума с Международным валютным фондом (МВФ). Киев рассчитывает, что очередной транш поступит еще в 2020 году.

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в интервью порталу "Минфин" передает сайт министерства.

По его словам, Украина уже сократила долю неработающих кредитов и запустила рынок газа.

"Также выполнены задачи по реформированию таможни и налоговой - созданы единые юридические лица. Усовершенствован устав НАК "Нафтогаз" и внесены изменения в положение, которым регулировались заработные платы наблюдательных советов и правлений государственных компаний", - добавил Марченко.

Он также добавил, что на сегодня завершается выполнение еще двух структурных маяков.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль исключил влияние ситуации вокруг Конституционного суда и отмены антикоррупционного законодательства на сотрудничество с МВФ.

Отметим, согласно меморандуму, Украина должна также привести тарифы в соответствие с рынком, улучшить ликвидность банков через изменения в положение о ФГВФЛ, внести изменения в закон о Высшем совете юстиции, в закон о банках, расширить полномочия НБУ и провести аудит бюджетных расходов, связанных с борьбой с COVID-19.