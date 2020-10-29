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ГБР вызвало на допрос главу Конституционного суда

Автор: Инна Собора

Следственный Государственного бюро расследований вызвал главу Конституционного суда Украины для допроса. Он запланирован на 2 ноября.

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Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что следователями ГБР расследуется ряд уголовных производств, в которых следственным путем проверяется глава КСУ на причатсность к совершению преступлений в составе преступной организации.

"Во время досудебного расследования исследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов. Так, глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также принятии мер к сокрытию преступлений", - говорится в сообщении.

Напомним, на этой неделе КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Также суд заблокировал работу НАПК и системы электронного декларирования.

Вскоре в СНБО заявили, что действия Конституционного суда говорят о наличии плана против Украины.

РБК-Украина писало, что в Офисе президента не исключают замену судей Конституционного суда Украины из-за скандальных решений по декларированию.

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