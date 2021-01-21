Гармаш об "экспертах ЛДНР" на переговорах: процесс пытаются довести до абсурда

Российская сторона привлечением так называемых "экспертов" с оккупированного Донбасса к переговорам в политической подгруппе пытается довести этот процесс до абсурда. Новые лица только внесли больше деструктива.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Донецка и эксперт в украинской делегации в политической подгруппе Сергей Гармаш.

По его словам, Россия только пытается снять с себя ответственность и подставляет недоговороспособных людей.

"Понятно, что Украина не может договариваться с людьми, которые реально не принимают решения. Поэтому я не вижу сейчас никакого прогресса в политической группе… Добавилось деструктива. Сегодня (19 января, - ред.) они привели на заседание каких-то "общественных консультантов". Переговорный процесс пытаются довести до абсурда", - отметил Гармаш.

При этом он подчеркнул, что на сегодня более четко обозначается принципиальная позиция украинской стороны.

"Сейчас мы меньше позволяем на себя давить, а значит у нас будет больше возможности решать вопросы, которые касаются непосредственно людей, связанных с этим конфликтом", - добавил он.

Напомним, на этой неделе сообщалось, что на переговорах по Донбассу появились новые люди. Сегодня стало известно, кем являются эти люди.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что российская сторона пытается заблокировать переговорный процесс и сделать представителей "ЛДНР" полноценными участниками.