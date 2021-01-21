Оккупанты привлекли на переговоры ТКГ новых людей: стало известно, кто они

Представители оккупационной власти отдельных районов Донбасса привлекли к переговорам в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) четверых так называемых "общественных деятелей". Они на этой неделе принимали участие во встрече политической подгруппы.

Об этом пишут сепаратистские СМИ.

Сообщается, что оккупированные районы Донецкой области якобы представляют бывший замминистра по чрезвычайным ситуациям Украины Владислав Теличко и блогер Майя Пирогова. Их основная задача - трансляция "мнения общественности", которое проживает неподконтрольных территориях.

Теличко ранее был замглавы Харьковской ОГА, консультантом в администрации президента Украины, сотрудником аппарата Верховной рады, а с 2008 по март 2014 года работал замминистра МЧС Украины. С началом российской агрессии вернулся в Донецк и курировал ветеранскую организацию афганцев.

Майю Пирогову называют журналистом и блогером, которая активно участвовала в создании "республики".

Оккупированные районы Луганской области якобы представляют местный кандидат исторических наук, доцент Оксана Дибас, а также работник телевидения Юрий Барбашов. О последнем сообщают только то, что он в 2014 году выехал из Николаева после "угроз ареста и расправы" за участие в антиукраинских протестах.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что на переговорах по Донбассу появились новые люди - оккупанты привлекли своих "экспертов".

Отметим, с украинской стороны в политической подгруппе в качестве экспертов работают журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, а также юрист Вадим Горан и врач Константин Либстер.