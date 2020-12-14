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Фракция "Слуга народа" соберется на заседание: что рассмотрят

Новина українською → Украина, Понедельник 14 декабря 2020 10:55
Фракция "Слуга народа" соберется на заседание: что рассмотрят Фото: фракция "Слуга народа" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Фракция "Слуга народа" в понедельник, 14 декабря, соберется на заседание. Народные депутаты планируют собраться вечером.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала замглавы фракции Евгения Кравчук.

"Планируется вечером ... Будет рассматриваться повестка дня на эту неделю, возможно, какие-то кадровые вопросы. Но скорее всего будет еще одно заседание по кадровым вопросам, наверное, во вторник", - сказала парламентарий.

При этом нардеп от СН Александр Качура в своем Telegram-канале уточнил, что заседание начнется в 18:00. Оно пройдет в КВЦ "Парковый".

По его информации, кроме проекта бюджета рассмотрят такие законопроекты:

  • №3087д о Бюро экономической безопасности
  • №4470 и № 4471 о возобновлении полномочий НАПК
  • №3760 об инвестнянях
  • №3656 по поводу снижения ставки НДС для аграрных производителей
  • №4065 об информации, необходимой для декларирования
  • №3132 об усилении полномочий Антимонопольного комитета
  • №3014 предложения президента к закону "Об электронных коммуникациях".

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков в понедельник, 14 декабря, провел заседание с главами фракций парламента до заседания согласительного совета ВР.

Как писало РБК-Украина, ранее Кравчук рассказала, что Верховная рада на следующей неделе может назначить несколько министров. Речь идет о руководителях Министерства образования и науки и Министерства энергетики.

Кроме того, Разумков заявил, что рассмотрение проекта государственного бюджета на 2021 год планируется уже во вторник, 15 декабря.

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Новости Украины Политика Слуга народа Евгения Кравчук
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