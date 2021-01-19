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Команда Байдена планирует отменить снятие Трампом запрета на поездки в ЕС

Новина українською → США, Вторник 19 января 2021 04:27
Команда Байдена планирует отменить снятие Трампом запрета на поездки в ЕС Фото: туристка (pexels)
Автор: Даша Харченко

Будущая пресс-секретарь избранного президента США Джо Байдена Джен Псаки заявила, что решение действующего президента Дональда Трампа открыть границы для путешествия в Европу и Бразилию будет отменено. По ее словам, команда Байдена планирует усилить меры безопасности в США.

Об этом она написала в Twitter.

По словам Псаки, сейчас не время снимать ограничения на международные поездки

"Фактически, мы планируем усилить меры общественной охраны здоровья в отношении международных поездок, чтобы еще больше уменьшить распространение COVID-19", - сообщила Джен Псаки.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп планирует отменить ограничения для путешествия в Европу и Бразилию. Они были введены из-за пандемии коронавируса.

Также власть Соединенных Штатов намерена изменить правила въезда на территорию страны. Предполагается, что иностранцам и гражданам США необходимо будет оказывать негативный тест на коронавирус.

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