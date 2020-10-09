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ЕС может ввести санкции против Лукашенко, - журналист

Новина українською → Брюссель, Пятница 09 октября 2020 10:55
ЕС может ввести санкции против Лукашенко, - журналист Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

В Европейском Союзе планируют утвердить официальное решение относительно возможности введения санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко. Соответствующее решение могут принять в понедельник.

Об этом журналист Рикард Джозвяк написал в своем Twitter.

Также, по его словам, министры заявят об усилении экономической поддержки Беларуси и диалога о либерализации визового режима, если в стране произойдет демократический переход.

"Решение в отношении Беларуси, которые министры иностранных дел ЕС утвердят в понедельник, достаточно амбициозное. Лукашенко может следующим попасть под санкции ЕС", - написал он.

Напомним, Европейский союз ввел в действие санкции против Беларуси, в санкционном списке находятся 40 чиновников.

После этого стало известно, что Беларусь подготовила соответствующие санкции против Евросоюза.

Кроме того, Министерство иностранных дел Беларуси не видит целесообразности сохранения дипломатических отношений с Европейским Союзом, если и в дальнейшем будут вводиться санкции против белорусской власти.

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