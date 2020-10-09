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ЄС може ввести санкції проти Лукашенка, - журналіст

Новость на русском → Брюссель, П'ятниця 09 жовтня 2020 10:55
ЄС може ввести санкції проти Лукашенка, - журналіст Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

У Європейському Союзі планують затвердити офіційне рішення щодо можливості введення санкцій проти президента Білорусі Александра Лукашенка. Відповідне рішення можуть прийняти у понеділок.

Про це журналіст Рікард Джозвяк написав у своєму Twitter.

Також, за його словами, міністри заявлять про посилення економічної підтримки Білорусі і діалогу про лібералізацію візового режиму, якщо в країні відбудеться демократичний перехід.

"Рішення щодо Білорусі, які міністри закордонних справ ЄС затвердять у понеділок, досить амбітне. Лукашенко може наступним потрапити під санкції ЄС", - написав він.

Нагадаємо, Європейський союз ввів у дію санкції проти Білорусі, у списку санкцій знаходяться 40 чиновників.

Після цього стало відомо, що Білорусь підготувала відповідні санкції проти Євросоюзу.

Крім того, Міністерство закордонних справ Білорусі не бачить доцільності збереження дипломатичних відносин з Європейським Союзом, якщо й надалі будуть запроваджуватись санкції проти білоруської влади.

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