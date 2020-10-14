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ЕС согласовал санкции за отравление Навального: в списке 6 человек и 1 компания

Автор: РБК-Украина

Послы стран Европейского союза согласовали введение санкций против России за отравление оппозиционера Алексея Навального. Санкции будут введены против ряда физических лиц и одной компании.

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Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" санкциям в отношении 6 человек и 1 компании, которые ответственны за отравление Навального", - отметил Йозвяк.

Он также добавил, что решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС завтра, 15 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что представители стран ЕС поддержали предложение Франции и Германии по санкциям против российских чиновников за отравление Навального. Санкции будут вводиться на основании выводов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), которая подтвердила, что оппозиционер был отравлен боевым ядом "Новичок".

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова уже заявила, что Москва готова зеркально ответить на европейские санкции. По ее словам, нет никаких доказательств, что Навального действительно отравили.

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Новости Украины ЕвросоюзРоссийская ФедерацияНавальныйотравлениеСанкции