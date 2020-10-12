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Страны ЕС поддержали введение санкций из-за Навального

Новина українською → Брюссель, Понедельник 12 октября 2020 15:47
Страны ЕС поддержали введение санкций из-за Навального Фото: Алексей Навальный (facebook com navalny)
Автор: Роман Тверденко

Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза поддержали предложение Франции и Германии по санкциям против российских чиновников из-за отравления Алексея Навального. Санкции будут введены против конкретных лиц.

Об этом заявил глава МИД Финляндии Пекка Хависто.

По его словам, теперь рабочие группы будут заниматься составлением документа.

"Была выражена политическая поддержка предложению Франции и Германии по санкциям. Подготовкой займутся рабочие группы Евросоюза", - сообщил Хависто.

Франция и Германия разработали предложения с санкциями против некоторых лиц, которые могут быть причастны к отравлению. Совместное решение стран было принято на основании вывода Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), подтвердившего отравление Навального веществом из группы "Новичок".

Сегодня Совет Евросоюза также продлил на год санкции за применение химического оружия, в том числе по делу отравления Скрипалей. Санкции продлили до 16 октября 2021 года.

Ранее сообщалось, что в этом году США могут ввести новые санкции против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

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