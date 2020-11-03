ЕС призвал немедленно восстановить антикоррупционную структуру в Украине

Европейский союз призвал украинскую власть немедленно восстановить антикоррупционную структуру в Украине после решения Конституционного суда. Борьба с коррупцией является условием для безвизового режима и макрофинансовой помощи.

Об этом говорится в официальном заявлении представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петера Стано.

"Решение КСУ имеет далеко идущие последствия для всей антикоррупционной инфраструктуры в Украине, созданной после Революции Достоинства 2014 года. Решение также ставит под сомнение ряд международных обязательств, которые Украина взяла на себя по отношению к своим международным партнерам, включая ЕС", - подчеркнул он.

Стано добавил, что в Евросоюзе понимают сложность ситуации в Украине и ценят срочность, с которой президент и правительство пытаются решить ее.

"Мы призываем украинскую власть быстро восстановить законодательство об электронном декларировании активов и соответствующие задачи НАПК, а также стабилизировать правовой статус НАБУ. Мы призываем президента, правительство и Верховную раду работать вместе для всестороннего и устойчивого решения. ЕС готов поддержать наших украинских партнеров в этом деле", - добавил представитель ЕС.

Напомним, на прошлой неделе КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАПК и ход более 100 уголовных производств.

После этого президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за решения КСУ миссия МВФ не приедет в Украину, что ставит под угрозу получение новой финансовой помощи.

Сегодня парламентский комитет поддержал законопроект о восстановлении отмененных КСУ положений закона о предотвращении коррупции, который предложил спикер ВР Дмитрий Разумков.