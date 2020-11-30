ЕС готовит санкции против России за распространение фейков

Европейская комиссия готовится предложить, чтобы Евросоюз впервые ввел санкции против России или Китая за распространение фейков. С начала мониторинга зафиксировано более 10 000 фактов прокремлевской дезинформации.

Об этом пишет "Радио Свобода" со ссылкой на проект документа, который есть в распоряжении редакции.

Сообщается, что Еврокомиссия намерена на следующей неделе представить Плане действий европейской демократии. В нем говорится, что Евросоюз обязан более системно использовать весь спектр инструментов в борьбе с иностранным вмешательством.

"Возможные способы реализации этого варьируются от публичного выявления часто используемых методов (чтобы сделать их непригодными для эксплуатации) до наложения санкций после повторных нарушений", - говорится в документе.

Также в нем говорится, что дезинформация может стать оружием, и определенные третьи страны, в частности, Россия и Китай, ранее участвовали в распространении фейков о COVID‑19 в Евросоюзе и по всему миру, чтобы "улучшить свой собственный имидж".

Кроме того, в Плане действий есть информация о том, что оперативная группа East StratCom на сегодня выявила более 500 примеров российской дезинформации о COVID-19 в этом году и более 10 000 примеров фейков Кремля с начала мониторинга в 2015 году.

Также предлагается ужесточить правила ЕС для онлайн-платформ, которые могут использовать для распространения фейков.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС продлит санкции против России за агрессию против Украины на полгода.

Также стало известно, что США могут ввести новые санкции против "Северного потока-2".