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США ввели санкции против Турции за покупку российских С-400

Новина українською → Вашингтон, Понедельник 14 декабря 2020 20:18
США ввели санкции против Турции за покупку российских С-400 Фото: Министерство финансов США (flickr.com/viewphotoshere)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты ввели санкции против Турции. В частности, под ограничения попали четверо турецких чиновников и управление оборонной индустрии страны.

Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

Санкции введены против секретариата оборонной промышленности Турции и его главы Исмаила Демира.

Отмечается, что речь идет о законе CAATSA - закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций".

"Сегодняшние действия являются четким сигналом того, что Соединенные Штаты полностью соблюдают раздел 231 CAATSA и не потерпят крупных сделок с российским сектором обороны и разведки", - говорится в заявлении госсекретаря США Майк Помпео.

При этом Помпео призвал Турцию немедленно решить проблему С-400 в координации с Соединенными Штатами.

"Турция является ценным союзником и важным партнером США в области региональной безопасности, и мы стремимся продолжить нашу многолетнюю историю продуктивной обороны", - добавил он.

Напомним, в начале октября сенаторы Соединенных Штатов призвали ввести санкции против Турции в связи с планируемыми испытаниями российских ЗРК С-400.

Ранее сообщалось, что Турция, которая является членом НАТО, в 2018 году закупила у России системы ПВО С-400. В Госдепе США заявили, что Турция не может покупать вооружение, несовместимое с оружием НАТО.

Позже появилась информация, что Турция собирается передать на изучение США зенитные ракетные системы С-400, купленные ею у России, чтобы контролировать возможный ущерб от покупки вооружения у России.

В июне члены Конгресса США внесли на рассмотрение двухпартийный законопроект, который предлагал ввести санкции против Турции из-за приобретения ею российских систем ПВО С-400 вопреки принципам НАТО и призывов союзников.

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