Держали человека в гараже и требовали взятку: трем полицейским объявили подозрения

Следователи Государственного бюро расследований разоблачили группу работников правоохранительного органа, которые требовали у гражданина взятку. Подозрение сообщили заместителю начальника отдела криминальной полиции и двум оперуполномоченным одного из управлений Нацполиции в Киеве.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, правоохранители держали гражданина Украины в гараже и требовали от него взятку за непринятие мер относительно возможного хранения янтаря.
В пресс-службе Офиса генпрокурора уточнили, что полицейские требовали от гражданина ежемесячно платить по 1000 долларов. Однако, встретившись для получения первого платежа, они назвали новую сумму в размере 3000 долларов.
"11 декабря 2020 года в порядке ст. 208 УПК Украины сотрудники ГБР задержали правоохранителей "на горячем" во время получения ими неправомерной выгоды в сумме 2 500 долларов от гражданина Украины. Сейчас правоохранителям сообщено о подозрении", - говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве разоблачили трех сотрудников Национальной полиции. Они подозреваются в похищении человека с требованием выкупа.
Кроме того, военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила попытку торговли должностями в Министерстве обороны.